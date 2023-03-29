円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年03月29日17時22分
【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円近辺に下落した。午前９時現在は１３１円９５銭～１３２円０５銭と、前日午後４時比１円ちょうどの円安・ドル高。
円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年03月29日17時22分
【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円近辺に下落した。午前９時現在は１３１円９５銭～１３２円０５銭と、前日午後４時比１円ちょうどの円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル