大阪桐蔭の前田が無四球完投 高校野球・大阪桐蔭―東海大菅生
2023年03月29日16時23分
大阪桐蔭が快勝。三回に南川の２点適時打、村本の右前打などで４点を先取。五回は佐藤のソロ、六回は山田の内野安打で１点ずつ加えた。前田はテンポ良く、無四球１１奪三振で１失点完投。東海大菅生は四回以外は打線がつながらなかった。
大阪桐蔭の前田が無四球完投 高校野球・大阪桐蔭―東海大菅生
2023年03月29日16時23分
大阪桐蔭が快勝。三回に南川の２点適時打、村本の右前打などで４点を先取。五回は佐藤のソロ、六回は山田の内野安打で１点ずつ加えた。前田はテンポ良く、無四球１１奪三振で１失点完投。東海大菅生は四回以外は打線がつながらなかった。
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