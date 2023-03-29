ＮＨＬ試合結果（２８日）
2023年03月29日15時52分
レンジャーズ ６―２ ブルージャケ
ッツ
フライヤーズ ３―２ カナディアン
ズ
プレデターズ ２―１ ブルーインズ
ライトニング ４―０ ハリケーンズ
レッドウイン ７―４ ペンギンズ
グズ
ブルース ６―５ カナックス
スターズ ４―１ ブラックホー
クス
フレームズ ２―１ キングズ
オイラーズ ７―４ ゴールデンナ
イツ
シャークス ３―０ ジェッツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２８日）
2023年03月29日15時52分
レンジャーズ ６―２ ブルージャケ
ッツ
フライヤーズ ３―２ カナディアン
ズ
プレデターズ ２―１ ブルーインズ
ライトニング ４―０ ハリケーンズ
レッドウイン ７―４ ペンギンズ
グズ
ブルース ６―５ カナックス
スターズ ４―１ ブラックホー
クス
フレームズ ２―１ キングズ
オイラーズ ７―４ ゴールデンナ
イツ
シャークス ３―０ ジェッツ
（時事）
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