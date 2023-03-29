ＮＢＡ試合結果（２８日）
2023年03月29日15時52分
ウィザーズ １３０―１１１ セルティック
ス
ホークス １２０―１１８ キャバリアー
ズ
ラプターズ １０６―９２ ヒ ー ト
グリズリーズ １１３―１０８ マジック
ホーネッツ １３７―１３４ サンダー
ウォリアーズ １２０―１０９ ペリカンズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２８日）
2023年03月29日15時52分
ウィザーズ １３０―１１１ セルティック
ス
ホークス １２０―１１８ キャバリアー
ズ
ラプターズ １０６―９２ ヒ ー ト
グリズリーズ １１３―１０８ マジック
ホーネッツ １３７―１３４ サンダー
ウォリアーズ １２０―１０９ ペリカンズ
（時事）
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