斎藤 慎爾氏（さいとう・しんじ＝俳人）２８日、老衰のため東京都内の自宅で死去、８３歳。山形県出身。葬儀は近親者で行う。喪主は弟斉（ひとし）氏。

高校時代から句作を始め、山形大文理学部中退後、個人出版社の深夜叢書社を設立。出版活動を続ける中、文芸評論も手掛けた。１０年「ひばり伝 蒼穹流謫（そうきゅうるたく）」で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。他の著書に「斎藤慎爾全句集」など。２３年、現代俳句大賞を受賞した。