３６５円高の２万７８８３円７８銭 ２９日の平均株価
2023年03月29日15時08分
２９日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８８３円７８銭と前日終値比３６５円５３銭高で終わった。出来高は概算で１３億６６００万株。
３６５円高の２万７８８３円７８銭 ２９日の平均株価
2023年03月29日15時08分
２９日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８８３円７８銭と前日終値比３６５円５３銭高で終わった。出来高は概算で１３億６６００万株。
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