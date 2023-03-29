伊藤忠、製薬営業にＶチューバー 医師向け動画コンテンツ制作
2023年03月29日14時52分
伊藤忠商事は２９日、ＶＴｕｂｅｒ（ブイチューバー）グループ「にじさんじ」を運営するＡＮＹＣＯＬＯＲと共同で、Ｖチューバーが出演する医師向け動画コンテンツを制作すると発表した。コロナ禍を機に製薬会社の営業活動が訪問形式からオンライン形式に移行する中、専門性の高い医薬品情報を楽しく分かりやすい内容で医師に伝える手助けをする。
伊藤忠、製薬営業にＶチューバー 医師向け動画コンテンツ制作
2023年03月29日14時52分
伊藤忠商事は２９日、ＶＴｕｂｅｒ（ブイチューバー）グループ「にじさんじ」を運営するＡＮＹＣＯＬＯＲと共同で、Ｖチューバーが出演する医師向け動画コンテンツを制作すると発表した。コロナ禍を機に製薬会社の営業活動が訪問形式からオンライン形式に移行する中、専門性の高い医薬品情報を楽しく分かりやすい内容で医師に伝える手助けをする。
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