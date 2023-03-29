選抜高校野球準々決勝・専大松戸―広陵
2023年03月29日14時28分
専大松戸（千葉）
０１０ ００１ ０００｜２
０６０ ２００ １０×｜９
広陵（広島）
（専）平野、渡辺翼、青野―吉田
（広）倉重、岡山―只石、一ノ瀬
▽本塁打 吉田１号(1)（倉重）
選抜高校野球準々決勝・専大松戸―広陵
2023年03月29日14時28分
専大松戸（千葉）
０１０ ００１ ０００｜２
０６０ ２００ １０×｜９
広陵（広島）
（専）平野、渡辺翼、青野―吉田
（広）倉重、岡山―只石、一ノ瀬
▽本塁打 吉田１号(1)（倉重）
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