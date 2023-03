アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能性における卓越性を表彰するアラブ首長国連邦(UAE)の先駆的な世界的賞のザーイド・サステナビリティー賞は、「気候行動」と呼ばれる特別な部門を立ち上げました。この新部門は、気候変動に対処して地球の天然資源を保護する革新的ソリューションを評価し、促進することを目的としています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230329005557/ja/

Employee of Zayed Sustainability Prize winner, Okuafo Foundation, demonstrates how to use a drone to optimise agricultural production (Photo: AETOSWire)