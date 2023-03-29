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国債含み損５０兆円　長期金利２％で試算、日銀保有分―内田副総…

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国債含み損５０兆円　長期金利２％で試算、日銀保有分―内田副総裁

2023年03月29日12時08分

日銀の内田真一氏＝２月２８日、国会内

日銀の内田真一氏＝２月２８日、国会内

　日銀の内田真一副総裁は２９日の衆院財務金融委員会で、長期金利が２％に上昇した場合、日銀が保有する国債の含み損が約５０兆円になるとの試算を明らかにした。立憲民主党の階猛氏への答弁。

国債の日銀保有割合、過去最大　昨年末５２％、大量購入継続

　長期金利が０．５％だった２月末の利回り曲線が全体的に１．５％上昇したと仮定し計算した。日銀は国債を時価評価していないため、含み損が発生しても決算損益に直接的な影響はない。

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