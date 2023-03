バート・ホンブルグ、ドイツ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エディター、映画制作者、モーションデザイナー、ビジュアルエフェクトアーティスト、あらゆるクリエイター向けのプロフェッショナルソフトウェアソリューションを開発するMaxonは、本日、Maxon Oneの総合アップデートを発表しました。Maxonの2023年春のリリースでは、デザイナーやアーティストがクリエイティブなアイデアを現実のものにするために必要な、エキサイティングな新機能やワークフローの強化が製品ライン全体にわたって提供されます。Cinema 4D 2023.2では、コマンダーの改善、ノードシステムの強化、シミュレーションの改善、モデリング用の新しい厚み付けジェネレータが提供されます。Red Giantツールのアップデートは、新しいツールと拡張機能を備えています。特に、Universe 2023.1のSymbol Mapperの追加、VFX 2023.3のReal Lens Flaresのアナモフィックレンズサポート、Trapcode 2023.3 にはParticularのパフォーマンス最適化とAtomic Ageスプライトの新コレクションがあります。Redshift 3.5.14では、素晴らしい空と太陽モデル、新しいフレークシェーダ、新しいカメラバックプレートが追加されています。ZBrushの最新リリースでは、プロキシポーズとドロップ3Dという2つの画期的なワークフローツールがあります。 Forgerのアップデートには、ライティングとプレビューの新機能に加え、ZBrushの強力なZリメッシャーの統合が含まれています。カプセルには、新しいマテリアルコレクション、新しいダイナミックな渦巻きモディファイア、新しいRedshiftシェーダボールが追加されました。このエキサイティングなリリースを締めくくるのは、Unreal 5.0と5.1に焦点を当てたCinewareの連携です。

Maxon’s Spring 2023 release offers exciting new features and workflow enhancements across the entire product line (Photo: Business Wire)