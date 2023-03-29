選抜高校野球準々決勝・作新学院―山梨学院
2023年03月29日11時31分
作新学院（栃木）
０００ １０１ ０１０｜ ３
０１７ ２００ ０２×｜１２
山梨学院（山梨）
（作）川又、市川、福冨、磯―草野、豊田
（山）林、中田―佐仲
▽本塁打 高森１号(1)（林）
選抜高校野球準々決勝・作新学院―山梨学院
2023年03月29日11時31分
作新学院（栃木）
０００ １０１ ０１０｜ ３
０１７ ２００ ０２×｜１２
山梨学院（山梨）
（作）川又、市川、福冨、磯―草野、豊田
（山）林、中田―佐仲
▽本塁打 高森１号(1)（林）
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