ＪＦＥＨＤ副社長：電磁鋼板、インドでも生産へ 倉敷の増産、海外ＥＶ向けも
2023年03月29日10時52分
ＪＦＥホールディングス（ＨＤ）の寺畑雅史副社長は時事通信のインタビューに応じ、インドの出資先であるＪＳＷスチールと合弁で、発電所向けの高級鋼板である方向性電磁鋼板の現地生産を検討していることを明らかにした。
ＪＦＥＨＤ副社長：電磁鋼板、インドでも生産へ 倉敷の増産、海…
2023年03月29日10時52分
ＪＦＥホールディングス（ＨＤ）の寺畑雅史副社長は時事通信のインタビューに応じ、インドの出資先であるＪＳＷスチールと合弁で、発電所向けの高級鋼板である方向性電磁鋼板の現地生産を検討していることを明らかにした。
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