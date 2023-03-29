日本相撲協会は２９日、大相撲夏場所（５月１４日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、ともに学生相撲出身で明大出の藤青雲（２５）＝本名東龍輝、熊本県出身、藤島部屋＝と、東農大出の時疾風（２６）＝冨栄秀喜、宮城、時津風＝の新十両昇進を決めた。

時疾風は１９９５年名古屋場所で昇進した五城楼以来となる宮城県出身の関取誕生。

再十両は千代栄（３２）＝岸栄太、京都、九重＝。