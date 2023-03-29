円相場、１３１円０３～０５銭 ２９日午前９時現在
2023年03月29日09時05分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３１円０３～０５銭と、前日（１３１円１５～１６銭）に比べ１２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３１円０３～０５銭 ２９日午前９時現在
2023年03月29日09時05分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３１円０３～０５銭と、前日（１３１円１５～１６銭）に比べ１２銭の円高・ドル安となった。
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