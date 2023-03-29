首相動静（３月２９日）
2023年03月29日10時30分
午前７時３１分、公邸発。同３２分、官邸着。
午前８時５２分、官邸発。同５４分、国会着。同５６分、衆院第１委員室へ。同５７分から同９時まで、後藤茂之経済再生担当相。同１分、衆院内閣委員会開会。
午前１０時１１分、衆院内閣委を途中退席し、同１３分、国会発。同１５分、官邸着。
首相動静（３月２９日）
2023年03月29日10時30分
午前７時３１分、公邸発。同３２分、官邸着。
午前８時５２分、官邸発。同５４分、国会着。同５６分、衆院第１委員室へ。同５７分から同９時まで、後藤茂之経済再生担当相。同１分、衆院内閣委員会開会。
午前１０時１１分、衆院内閣委を途中退席し、同１３分、国会発。同１５分、官邸着。
こんな記事も
政治用語
政治
国債含み損５０兆円 長期金利２％で試算、日銀保有分―内田副総裁(03/29 12:08)
新ＳＴＡＲＴ、米ロ安定に寄与 松野官房長官(03/29 12:03)
自衛隊接種部隊など表彰 岸田首相「ワクチン推進の起爆剤」(03/29 12:01)
コロナ対策法案、３０日衆院通過 首相の権限強化(03/29 11:34)
民主主義サミット、今夜出席 岸田首相、法の支配訴え(03/29 11:26)
岸田首相、早期解散を否定 「政策取り組みが第一」(03/29 11:16)
ＮＬＤ解散「深刻に懸念」 日本政府(03/29 11:10)
首相動静（３月２９日）(03/29 10:30)
林外相、今週末にも訪中 拘束邦人の解放要求へ(03/28 23:26)
首相動静（３月２８日）(03/28 22:09)
立民・安住氏、衆院解散「受けて立つ」(03/28 21:02)
与党、予算を早期執行 野党反発「暮らしそっちのけ」(03/28 20:50)
れいわ議員が牛歩 山本、木村両氏は時間切れ―参院本会議(03/28 20:34)
ロシア、日本海で対艦ミサイル演習 米空母に反発か(03/28 20:14)
教科書検定に抗議 竹島の記述「不当な主張」―韓国(03/28 20:09)
衆院解散より課題処理 支持率回復、岸田首相「勇気づく」(03/28 19:55)
２３年度予算が成立 過去最大１１４兆円―岸田首相「物価高、切れ目なく対応」(03/28 19:36)
出産費に保険適用 少子化対策たたき台―政府検討(03/28 19:18)
北方領土「若い世代の関心大事」 岸田首相(03/28 18:41)
立民・吉田氏が辞職願 社民副党首が繰り上げ当選へ(03/28 18:40)
立民・小沢一郎氏がコロナ感染(03/28 18:30)
山口２区補選、平岡氏に一本化 共産(03/28 17:59)
こども庁長官に渡辺氏 厚労省出身、４月１日付―政府(03/28 17:52)
放送法解釈「怪文書の類い」 高市氏、閣僚辞任否定(03/28 16:12)
少子化対策「国民会議」設置を 公明、岸田首相に提言(03/28 15:48)
林外相「拘束邦人と連絡取れず」(03/28 14:34)
ロシアのミサイル発射「注視」 林外相(03/28 14:08)
「原発６０年超」法案、３０日審議入り 衆院(03/28 12:02)
国民、立民のＧＸ法案反対に疑問(03/28 11:58)
２３年度予算、午後成立 １１年連続で過去最大更新(03/28 11:10)