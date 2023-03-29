【１面トップ】

〔朝日〕無縁遺骨 全国に６万柱 総務省初調査 市区町村が管理

〔毎日〕小学校全教科書にＱＲ 動画・音声大幅拡充 文科省検定

〔読売〕教科書 デジタル融合加速 小学校 全点にＱＲコード 動画・音声など大幅増 検定１４９点合格

〔日経〕ＥＵ、エンジン車容認合意 ３５年以降も 合成燃料限定で ＥＶと併存へ

〔産経〕米ＥＶ税優遇 日本も対象 電池材料調達で協力 協定締結

〔東京〕ＰＦＡＳ指針超え ８１地点 汚染源特定 ２ヵ所のみ 環境省、対応策見直しへ

【共通ニュース】

◆過去最大 １１４兆円予算成立 防衛費、破格の１．４兆円増

◆スーチー氏政党抹消 ミャンマー 民主化運動、窮地

◆林外相、今週末の訪中調整

◆東芝旧経営陣に賠償命令 ５人に計３億円 不正会計巡り地裁

◆大日本図書「不合格」 中学教科書 文科省通知 次回検定、汚職に罰則

◆村田諒太、完全燃焼 引退会見「やり尽くした」 ボクシング

◆竹田前会長に賄賂分配計画 五輪汚職公判 検察指摘 受領は拒否

◆保津川下り転覆 船頭死亡 京都 ２９人乗り、１人不明 （続）