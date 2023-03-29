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２９日の朝刊（都内最終版）☆１

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２９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月29日07時19分

【１面トップ】
〔朝日〕無縁遺骨　全国に６万柱　総務省初調査　市区町村が管理
〔毎日〕小学校全教科書にＱＲ　動画・音声大幅拡充　文科省検定
〔読売〕教科書　デジタル融合加速　小学校　全点にＱＲコード　動画・音声など大幅増　検定１４９点合格
〔日経〕ＥＵ、エンジン車容認合意　３５年以降も　合成燃料限定で　ＥＶと併存へ
〔産経〕米ＥＶ税優遇　日本も対象　電池材料調達で協力　協定締結
〔東京〕ＰＦＡＳ指針超え　８１地点　汚染源特定　２ヵ所のみ　環境省、対応策見直しへ
【共通ニュース】
◆過去最大　１１４兆円予算成立　防衛費、破格の１．４兆円増
◆スーチー氏政党抹消　ミャンマー　民主化運動、窮地
◆林外相、今週末の訪中調整
◆東芝旧経営陣に賠償命令　５人に計３億円　不正会計巡り地裁
◆大日本図書「不合格」　中学教科書　文科省通知　次回検定、汚職に罰則
◆村田諒太、完全燃焼　引退会見「やり尽くした」　ボクシング
◆竹田前会長に賄賂分配計画　五輪汚職公判　検察指摘　受領は拒否
◆保津川下り転覆　船頭死亡　京都　２９人乗り、１人不明　（続）

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