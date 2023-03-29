ＮＹ円、１３０円台後半
2023年03月29日06時46分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、持ち高調整などで円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３０円台後半に上昇した。午後５時現在は１３０円８７～９７銭と、前日同時刻比６６銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３０円台後半
2023年03月29日06時46分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、持ち高調整などで円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３０円台後半に上昇した。午後５時現在は１３０円８７～９７銭と、前日同時刻比６６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル