米中高官、２４日に電話会談 台湾総統の外遊議論か―報道
2023年03月29日06時34分
【ワシントン時事】米ブルームバーグ通信は２８日、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）と中国外交トップの王毅・共産党政治局員が２４日に電話会談したと報じた。２９日からの日程で始まる、台湾の蔡英文総統による米国経由の中米歴訪を巡って議論したとみられる。
米中高官、２４日に電話会談 台湾総統の外遊議論か―報道
2023年03月29日06時34分
【ワシントン時事】米ブルームバーグ通信は２８日、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）と中国外交トップの王毅・共産党政治局員が２４日に電話会談したと報じた。２９日からの日程で始まる、台湾の蔡英文総統による米国経由の中米歴訪を巡って議論したとみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル