石川で震度３
2023年03月29日06時21分
２９日午前３時４８分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
石川で震度３
2023年03月29日06時21分
２９日午前３時４８分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
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