国連安保理、３１日に緊急会合 ベラルーシへの核配備計画受け
2023年03月29日06時00分
【ニューヨーク時事】ロシアがベラルーシに戦術核兵器を配備する計画を公表したことを受け、国連安保理は３１日午前（日本時間同日午後）に緊急会合を開く。安保理筋が２８日、明らかにした。
ウクライナ外務省が２６日の声明で、会合開催を要求していた。
国連安保理、３１日に緊急会合 ベラルーシへの核配備計画受け
2023年03月29日06時00分
【ニューヨーク時事】ロシアがベラルーシに戦術核兵器を配備する計画を公表したことを受け、国連安保理は３１日午前（日本時間同日午後）に緊急会合を開く。安保理筋が２８日、明らかにした。
ウクライナ外務省が２６日の声明で、会合開催を要求していた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル