米高官らが南太平洋歴訪
2023年03月29日00時12分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは２８日、国家安全保障会議（ＮＳＣ）のキャンベル・インド太平洋調整官や国務省高官らの代表団がニュージーランドのほか、南太平洋の島国パプアニューギニア、ソロモン諸島、バヌアツ、フィジーを訪問したと発表した。
キャンベル氏らは各国首脳や政府高官と会談し、この地域への米国の関与強化を確認。気候変動や違法漁業への対策、海洋資源保護などを巡り、意見を交わした。
米高官らが南太平洋歴訪
2023年03月29日00時12分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは２８日、国家安全保障会議（ＮＳＣ）のキャンベル・インド太平洋調整官や国務省高官らの代表団がニュージーランドのほか、南太平洋の島国パプアニューギニア、ソロモン諸島、バヌアツ、フィジーを訪問したと発表した。
キャンベル氏らは各国首脳や政府高官と会談し、この地域への米国の関与強化を確認。気候変動や違法漁業への対策、海洋資源保護などを巡り、意見を交わした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル