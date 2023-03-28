サッカー日本代表国際親善試合・日本―コロンビア・テーブル
2023年03月28日23時04分
【日 本】 【コロンビア】
４・５・１ ４・３・３
シュミット （シント） ＧＫ バルガス
菅 原 （ＡＺア） ムニョス
板 倉 （ボルシ） サンチェス
伊 藤 （シュツ） ルクミ
バングーナガンデ（Ｆ東京） マチャド
鎌 田 （Ｅフラ） カスタニョ
守 田 （スポル） ウリベ
伊 東 （スタッ） アリアス
西 村 （横浜Ｍ） ドゥラン
三 笘 （ブライ） カラスカル
町 野 （湘 南） ボ レ
５ＳＨ１１
４ＣＫ８
１４ＦＫ１７
５１・２％ＢＰ４８・８％
▽交代【日】遠藤＝シュツットガルト（４６分、鎌田）上田＝セルクルブルージュ（４６分、町野）堂安＝フライブルク（５４分、三笘）瀬古＝グラスホッパー（５９分、バングーナガンデ）久保＝Ｒソシエダード（５９分、西村）浅野＝ボーフム（７８分、守田）【コ】バロジェス（７３分、アリアス）ファルカオ（７３分、ボレ）クエスタ（８３分、ドゥラン）ボレロ（８９分、カラスカル）
▽警告【日】菅原【コ】マチャド、バロジェス
（注）シントはシントトロイデン、ＡＺアはＡＺアルクマール、ボルシはボルシアＭＧ、シュツはシュツットガルト、ＥフラはＥフランクフルト、スポルはスポルティング、スタッはスタッドランス、ブライはブライトン。ＢＰはボール支配率