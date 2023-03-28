【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場での流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３０円台後半に上昇している。午前９時現在は１３０円７０～８０銭と、前日午後５時比８３銭の円高・ドル安。