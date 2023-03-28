【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、金融不安が意識される中でドル売り・円買いが優勢となり、１ドル＝１３１円近辺に上昇した。正午現在は１３０円９５銭～１３１円０５銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。