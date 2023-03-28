邸宅侵入、ＮＨＫ職員不起訴 東京地検
2023年03月28日20時39分
東京都内のマンションに侵入したとして、邸宅侵入容疑で逮捕されたＮＨＫ札幌放送局アナウンサーだった４０代の男性職員について、東京地検は２８日、不起訴処分とした。
男性は２月１７日深夜、正当な理由なく都内のマンション敷地内に侵入したとして、警視庁に逮捕された。
邸宅侵入、ＮＨＫ職員不起訴 東京地検
2023年03月28日20時39分
東京都内のマンションに侵入したとして、邸宅侵入容疑で逮捕されたＮＨＫ札幌放送局アナウンサーだった４０代の男性職員について、東京地検は２８日、不起訴処分とした。
男性は２月１７日深夜、正当な理由なく都内のマンション敷地内に侵入したとして、警視庁に逮捕された。
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