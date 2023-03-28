選抜高校野球３回戦・龍谷大平安―仙台育英
2023年03月28日19時13分
仙台育英（宮城）
１００ １００ ２２０｜６
０００ ０００ ００１｜１
龍谷大平安（京都）
（仙）湯田、田中、佐々木―尾形
（龍）桑江、岩井、伊礼―松浦
▽本塁打 山口１号(1)（佐々木）
選抜高校野球３回戦・龍谷大平安―仙台育英
2023年03月28日19時13分
仙台育英（宮城）
１００ １００ ２２０｜６
０００ ０００ ００１｜１
龍谷大平安（京都）
（仙）湯田、田中、佐々木―尾形
（龍）桑江、岩井、伊礼―松浦
▽本塁打 山口１号(1)（佐々木）
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