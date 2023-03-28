立民・小沢一郎氏がコロナ感染
2023年03月28日18時30分
衆院は２８日、立憲民主党の小沢一郎衆院議員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、病院で経過観察している。
立民・小沢一郎氏がコロナ感染
2023年03月28日18時30分
衆院は２８日、立憲民主党の小沢一郎衆院議員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明し、病院で経過観察している。
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