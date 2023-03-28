円、１３１円台前半 ロンドン外為
2023年03月28日17時37分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台前半で推移した。午前９時現在は１３１円１０～２０銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
円、１３１円台前半 ロンドン外為
2023年03月28日17時37分
【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台前半で推移した。午前９時現在は１３１円１０～２０銭と、前日午後４時比３５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル