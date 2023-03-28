円相場、１３１円１５～１６銭 ２８日午後５時現在
2023年03月28日17時15分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３１円１５～１６銭と、前日（１３０円９３～９３銭）に比べ２２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３１円１５～１６銭 ２８日午後５時現在
2023年03月28日17時15分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３１円１５～１６銭と、前日（１３０円９３～９３銭）に比べ２２銭の円安・ドル高となった。
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