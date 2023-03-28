東京、新たに１００１人感染 前週比１２４人増―新型コロナ
2023年03月28日17時05分
東京都は２８日、新たに１００１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１２４人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ２人だった。
東京、新たに１００１人感染 前週比１２４人増―新型コロナ
2023年03月28日17時05分
東京都は２８日、新たに１００１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１２４人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ２人だった。
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