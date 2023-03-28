国内では２８日、新たに８３７１人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ６３０人減少した。新たな死者は４３人。重症者は６７人で前日から４人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに１００１人の感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ１２４人増加した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ２人だった。