２０２３年度予算は２８日の参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。一般会計総額は１１４兆３８１２億円と１１年連続で過去最大を更新。少子化対策や防衛力の抜本的強化に向けた関連費などが盛り込まれた。

２３年度予算は、防衛費が２２年度当初比２６％増の６兆８２１９億円に急増した。高齢化の進展に伴い社会保障費も３６兆８８８９億円と過去最高を更新。歳入不足を補うための新規国債発行額は３５兆６２３０億円で、歳出の約３分の１を借金に依存する構図が続く。