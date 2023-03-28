能代松陽の森岡が与えたのは、スクイズの１点のみ。打たせて取る投球で最後まで冷静に投げ抜き、エースの役目は果たした。ただ、スクイズは予見できていたといい、「（ストライクゾーンから）もっと外せばよかった」と悔やんだ。

一回は２四球と乱れたが、スライダーを多投することで修正した。六回の先頭打者に打たれるまでは無安打。大阪桐蔭の強力打線にひるむことなく挑み、思い通りの投球はできたという。「１点の重みを味わえた。夏は圧勝して勝てるような練習をしていきたい」。慢心することなく、再起を誓った。