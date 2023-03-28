川下りの船が転覆 京都
2023年03月28日13時24分
２８日午後０時５分ごろ、京都府亀岡市の保津川で、川下りの船１隻が転覆したと１１９番があった。乗客が流されていないか、消防などが確認を進めている。
川下りの船が転覆 京都
2023年03月28日13時24分
２８日午後０時５分ごろ、京都府亀岡市の保津川で、川下りの船１隻が転覆したと１１９番があった。乗客が流されていないか、消防などが確認を進めている。
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