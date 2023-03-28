選抜高校野球３回戦・東海大菅生―沖縄尚学
2023年03月28日13時18分
沖縄尚学（沖縄）
０００ ０００ ０００｜０
０００ １００ ００×｜１
東海大菅生（東京）
（沖）儀部、東恩納―知花
（菅）日当―北島
選抜高校野球３回戦・東海大菅生―沖縄尚学
2023年03月28日13時18分
沖縄尚学（沖縄）
０００ ０００ ０００｜０
０００ １００ ００×｜１
東海大菅生（東京）
（沖）儀部、東恩納―知花
（菅）日当―北島
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