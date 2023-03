米ジョージア州ダルース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 農業機器・インフラ・精密農業技術を世界的に製造・販売するAGCO(NYSE:AGCO)は本日、2022年度持続可能性レポートを発表しました。世界に持続可能に食糧を供給する農家重視のソリューションを提供すべく当社が努力する中、このレポートは、AGCOの環境・社会・ガバナンスの問題に関する進捗状況を紹介しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230328005758/ja/

AGCO is delivering on its sustainability commitments, from industry-leading innovation to improve sustainability outcomes for farmers, to decarbonizing our products and operations, to offering our talented, diverse employees a safer, more engaging workplace. (Photo: Business Wire)