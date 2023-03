マイアミ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウエアの世界的リーダーであるACIワールドワイド(NASDAQ:ACIW)が、主要なデータ・分析企業であるGlobalDataと提携して発表した2023 Prime Time for Real-Timeレポートによれば、消費者と企業のための洗練された新たなユースケースによって世界のRTP件数が過去最高に達しました。2022年は世界で1950億件のRTP取引が記録され、前年比で63.2%増加しています。

Prime Time for Real-Time 2023 : Key Facts and Figures at a Glance (Graphic: Business Wire)