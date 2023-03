ニューヨーク & 米コロラド州グリーンウッドビレッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 研究に重点を置くバイオ製薬企業のアナンダ・サイエンティフィックは本日、アナンダ専有のLiquid Structure™(液体構造)送達技術にカンナビジオール(CBD)を使用した治験薬であるNantheia™ A1002N5Sを社会不安障害(SAD)の潜在的治療薬として評価する試験としてFDAからINDが承認された臨床試験で、最初の被験者を登録したと発表しました。本試験は、米国国立補完統合衛生センター(NCCIH、NIHの一部門)が資金を提供し、ニューヨーク大学グロスマン・メディカルスクールが実施しています。(Clinical Trials.gov識別子NCT05571592)

Pictured above are Principal Investigators Naomi Simon MD, MSc, Esther Blessing MD, PhD, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)