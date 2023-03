サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- IoTソリューションを提供する世界的企業のクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズと、IoTデバイス向けのセキュアな低帯域幅・長距離ネットワークを提供するAmazon Sidewalk(アマゾン・サイドウオーク)は本日、高度な接続ソリューションを顧客に提供するための提携を発表しました。Quectel KG100Sモジュールとそれに対応するアンテナのポートフォリオは、Amazon Sidewalkと完全に適合するため、接続されたIoTデバイス/ソリューションの投入と維持が、さらに迅速かつ容易となり、コストが削減されます。これは、一般的な家庭用IoTネットワークの範囲外にあるデバイスに持続的な接続機能を提供するよう設計されています。

Quectel Launches KG100S module for Amazon Sidewalk to Bring Advanced Connectivity Solutions to Customers. (Photo: Business Wire)