米ウィスコンシン州マディソン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- タイプ・ワン・エナジーは本日、応募超過となった2900万ドルの資金調達ラウンドが完了したと発表しました。この取り組みにより、パートナーが豊富で資本効率の高い当社の意欲的なFusionDirectプログラムが始動し、ステラレーター核融合技術の商業化を目指します。

Type One Energy Group is bringing stellarators to the global energy market by applying proven innovations in advanced manufacturing methods, modern computational physics and high-field superconducting magnets. Their FusionDirect program sets the path to directly commercialize scientifically mature stellarator technology without the need for a large proof-of-concept prototype. (Photo: Business Wire)