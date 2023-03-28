２０円高の２万７４９７円４５銭 ２８日午前の平均株価
2023年03月28日11時40分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４９７円４５銭と前日終値比２０円５８銭高で終わった。出来高は概算で５億１０００万株。
２０円高の２万７４９７円４５銭 ２８日午前の平均株価
2023年03月28日11時40分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４９７円４５銭と前日終値比２０円５８銭高で終わった。出来高は概算で５億１０００万株。
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