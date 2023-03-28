オリックスは２８日、２０２４年３月期の社員の年収を最大１０．４％引き上げると発表した。成果に応じた賞与を手厚くする。物価高対策として全社員に一律で支給する１５万円の一時金と定期昇給を含む。優秀な人材を確保する狙い。