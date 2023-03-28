北海道で鳥インフル 約５６万羽を殺処分
2023年03月28日10時13分
北海道は２８日、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。道は飼育されている採卵鶏約５６万羽を殺処分する。今季の道内での鳥インフル発生は３例目、全国では８２例目となる。
北海道で鳥インフル 約５６万羽を殺処分
2023年03月28日10時13分
北海道は２８日、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。道は飼育されている採卵鶏約５６万羽を殺処分する。今季の道内での鳥インフル発生は３例目、全国では８２例目となる。
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