正恩氏、核開発促進を指示 北朝鮮
2023年03月28日08時38分
【ソウル時事】朝鮮中央通信は２８日、北朝鮮の金正恩総書記が核開発をさらに進めるよう指示したと報じた。
正恩氏、核開発促進を指示 北朝鮮
2023年03月28日08時38分
【ソウル時事】朝鮮中央通信は２８日、北朝鮮の金正恩総書記が核開発をさらに進めるよう指示したと報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル