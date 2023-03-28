インド太平洋の多国間協力強化 日米安保トップ
2023年03月28日07時11分
【ワシントン時事】秋葉剛男国家安全保障局長は２７日、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）と電話会談した。ホワイトハウスによると、サリバン氏は最近の日韓関係の進展や、岸田文雄首相のインド訪問の成果を歓迎。両氏はインド太平洋地域における多国間協力の強化について協議するとともに、日米同盟の抑止力維持を確認した。
インド太平洋の多国間協力強化 日米安保トップ
2023年03月28日07時11分
【ワシントン時事】秋葉剛男国家安全保障局長は２７日、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）と電話会談した。ホワイトハウスによると、サリバン氏は最近の日韓関係の進展や、岸田文雄首相のインド訪問の成果を歓迎。両氏はインド太平洋地域における多国間協力の強化について協議するとともに、日米同盟の抑止力維持を確認した。
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