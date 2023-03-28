【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク株式相場は、金融システムを巡る投資家の不安が和らぎ、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１９４．５５ドル高の３万２４３２．０８ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．１２ポイント安の１万１７６８．８４で引けた。