ＮＹ株、３日続伸
2023年03月28日05時21分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク株式相場は、金融システムを巡る投資家の不安が和らぎ、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１９４．５５ドル高の３万２４３２．０８ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．１２ポイント安の１万１７６８．８４で引けた。
ＮＹ株、３日続伸
2023年03月28日05時21分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク株式相場は、金融システムを巡る投資家の不安が和らぎ、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１９４．５５ドル高の３万２４３２．０８ドル（暫定値）で終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．１２ポイント安の１万１７６８．８４で引けた。
こんな記事も
国際用語
国際
自治政府首相にイスラム教徒就任へ スコットランド与党が選出―英(03/28 06:10)
ルーブル美術館、ストで臨時休業 年金改革反対の職員が封鎖―パリ(03/28 06:06)
英独、主力戦車引き渡し ウクライナへの供与本格化(03/28 05:45)
ＮＹ株、３日続伸(03/28 05:21)
ＩＡＥＡトップがウクライナ訪問 ゼレンスキー氏と原発の安全協議(03/27 23:59)
チョコ工場の死者７人に 米(03/27 23:56)
ＮＹ株、続伸(03/27 22:59)
世界成長率、３０年まで年２．２％に 金融危機なら一層鈍化―世銀(03/27 22:36)
ＮＹ円、１３１円台後半(03/27 22:25)
選挙実施時期、言及せず 国軍、民主派弾圧を継続―ミャンマー(03/27 21:04)
チェコ下院議長、蔡総統と会談 「台湾への支持」強調(03/27 20:54)
アフガン首都で自爆テロか、６人死亡(03/27 20:44)
台湾の馬英九前総統が訪中 総統経験者は分断後初(03/27 20:30)
円、１３１円台半ば ロンドン外為(03/27 20:27)
「誇張や捏造がある」 韓国軍、北朝鮮の核魚雷分析(03/27 20:07)
拘束邦人「反スパイ法違反」 具体的容疑の説明避ける―中国(03/27 18:55)
北朝鮮、短距離弾道ミサイル２発 米空母展開に対抗か―変則軌道の可能性(03/27 18:37)
破綻のＳＶＢ、米地銀が買収 預金・資産を一括承継―ＦＤＩＣ(03/27 17:34)
円、１３１円近辺 ロンドン外為(03/27 17:22)
中国の経済的威圧に集団対応を 駐日米大使が講演(03/27 16:16)
ツイッター、設計情報流出 共有サイトに数カ月掲示―米報道(03/27 16:12)
アボット元豪首相、改憲に反対 「先住民に特権」と批判(03/27 15:38)
豪首相、オバマ氏と会談(03/27 15:15)
きょう米空母参加の訓練(03/27 10:17)
安保理の緊急会合要請 ベラルーシへの核配備方針受け―ウクライナ(03/27 09:28)
竜巻で大規模災害宣言 米南部、２６人死亡(03/27 08:44)
最前線都市、退避呼び掛け ロ軍包囲で「第２のバフムト」―ウクライナ東部(03/27 08:32)
米イラン、緊張高まる 報復の空爆に反発―正当化と警告の応酬(03/27 07:07)
訪中延期で目算狂う 出発直前にインフル感染―ブラジル大統領(03/27 07:06)
フランス、年金改革で激震 マクロン大統領の求心力低下―デモ激化、英国王の訪問延期(03/27 07:06)
ウォール・ストリート・ジャーナル