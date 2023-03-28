女子ゴルフの最新世界ランキングが２７日付で発表され、畑岡奈紗は二つ下げて１２位だった。米ツアーのドライブ・オン選手権で３位に入った古江彩佳は一つ上げて１９位。山下美夢有は２５位、笹生優花は２９位でともに変わらず。

１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）