粟森 喬氏（あわもり・たかし＝元参院議員）２４日午後１１時４５分、老衰のため金沢市内で死去、８４歳。同市出身。葬儀・告別式は済ませた。喪主は長男慨（がい）氏。弔電、香典、供花は自宅住所で受け付ける。

１９８９年の参院選石川選挙区に野党系の「連合の会」（後に民主改革連合に改称）から出馬し、初当選した。当選１回。