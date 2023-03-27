壱番屋＝２０２３年２月期通期の連結業績予想を上方修正した。売上高は４８２億８６００万円（従来予想４７２億円）、営業利益は３６億１３００万円（同３０億５０００万円）、純利益は２５億３８００万円（同２１億９０００万円）を見込む。値上げにより客単価が上がったことで、国内既存店の売上高が好調に推移したため。原材料費も想定より上がらなかった。